Illa reivindica la defensa de la clase trabajadora ante "gobiernos reaccionarios" por el 1 de Mayo

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado que Catalunya continuará defendiendo los derechos de la clase trabajadora ante los "gobiernos reaccionarios que los recortan" con motivo de la celebración del Día del Trabajador este viernes 1 de Mayo.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Illa ha llamado a defender al "trabajo digno" con salarios justos y trabajos seguros y con valor añadido.

Ha sostenido que esta es la manera de "reforzar la igualdad, el talento y la cohesión social".