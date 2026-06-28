Illa reivindica la defensa de los derechos LGTBI+ ante la "ola reaccionaria"

El presidente de la Generalitat Salvador Illa. - Jesús Hellín - Europa Press

BARCELONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la defensa de los derechos LGTBI+ frente a la "ola reaccionaria" en el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se celebra este 28 de junio.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este domingo ha asegurado que gracias a la lucha y el activismo de muchas personas "hoy Catalunya es referente" en la defensa de estos derechos.

"Tenemos que continuar defendiendo y reivindicando la diversidad, la igualdad y la libertad. Ni un paso atrás", ha sentenciado.