Illa reivindica la gestión de Puente y que dé la cara pese a dimitir: "No todos somos iguales"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la gestión del PSOE al frente del ministerio de Transportes y Movilidad Urbana en los últimos 8 años, y también la del ministro Óscar Puente, pese a su dimisión: "No todos somos iguales", ha dicho en la sesión de control al Govern en el Parlament este miércoles, a preguntas de Junts.

"Soy amigo del ministro Óscar Puente. Me gusta de él su sinceridad. Me gusta de él que da siempre la cara. Y me gusta de él que es un hombre que trabaja y puede exhibir resultados", y ha añadido que Puente ha dado extensas explicaciones ante el Congreso y la prensa.

Ha defendido que, con el PSOE al frente del Gobierno, ha habido mejoras en la red ferroviaria y para revertir la "sequía inversora", especialmente en Catalunya, aunque ve necesario recuperar la confianza en el sistema, algo que cree que es trabajo de todos.

JUNTS CRITICA LA "DESINVERSIÓN"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha discrepado de la valoración de Illa y ha tildado la gestión del PSOE de nefasta y vergonzosa, y ha recomendado a Illa seguir los pasos de Puente: "Podrían seguir el ejemplo".

Sales ha acusado al presidente de defender lo indefendible para proteger al PSOE: "¿Usted dirá que está orgulloso del ministro Puente? ¿Exactamente de qué? ¿De las frivolidades? ¿De la prepotencia? ¿De sumar dos tragedias a sus espaldas? ¿De su desinversión en Rodalies? ¿O que en la peor crisis ferroviaria en Catalunya no se dignó a poner un pie?".

Illa ha respondido, ante la denuncia de Junts a Renfe y Adif en los tribunales, que los problemas en la red "no se solucionan" en los juzgados, sino gobernando, y ha recordado que Junts nombró a un representante afín a su partido en el consejo de administración de Renfe.

COMUNS PIDE "BLINDAR" EL TREN

La líder de los Comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, ha considerado que, más allá de la dimisión de Puente, es imprescindible un debate sobre el modelo ferroviario y repensar la liberalización y externalización de la red, y ha avisado que "recortar acaba teniendo consecuencias dramáticas".

Ha pedido a Illa que influya en el Gobierno para "blindar el tren como servicio público"; auditar la red y no planificar más alta velocidad hasta garantizar la seguridad de la actual; dimensionar los recursos, y priorizar los trenes frente a proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

Illa ha coincidido con Albiach en que haya una "presencia clara y nítida del Estado" en la red ferroviaria, pero ha rechazado que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona tenga que ver con la falta de mantenimiento en los trenes, porque asegura que se financia con las tasas aeroportuarias.