Illa reivindica la mejora educativa "con vocación de excelencia" en el inicio del curso

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado un buen inicio de curso 2025-2026 a los estudiantes de Catalunya y ha reivindicado el compromiso del Govern con la mejora educativa, "con vocación de excelencia", ya que considera que hay camino por recorrer.

En una visita este lunes a la escuela Ponent de Granollers (Barcelona), junto a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha destacado que este curso empieza con un incremento de docentes, reduciendo la ratio de alumnos por aula, algo que ve como un "indicador de calidad", para dedicar más atención a los alumnos.

El nuevo curso comienza con 1.604.987 alumnos, 2.247 menos que el anterior; 83.949 dotaciones docentes (1.672 más); y poniendo el foco en la mejora de la atención a la diversidad y de los resultados educativos de los estudiantes catalanes.

Illa ha querido agradecer a los profesionales que hacen posible que este lunes empiece el curso y destaca "el carácter vocacional de este trabajo muy relevante para el conjunto de la sociedad", así como a los ayuntamientos por garantizar el buen funcionamiento de las escuelas.

El presidente ha destacado la necesidad de preparar a los alumnos catalanes para un "mundo que requiere ir bien equipados y preparados" y señala que el objetivo es, sobre todo, el desarrollo personal y sacar lo mejor de cada uno.

"Queremos que Catalunya sea excelente en el desarrollo de esta competencia que tenemos, en el funcionamiento de toda la red educativa del país. Y sabemos que, en este sentido, tenemos camino por recorrer", ha afirmado.

Ha asegurado que el Govern se propone desplegar una serie de medidas para impulsar esta mejora educativa e insiste: "No queremos simplemente hacer las cosas bien hechas, sino que las queremos hacer de manera excelente. Ambición en este ámbito, especialmente en este ámbito tan relevante para nuestra sociedad".

Illa ha destacado la apuesta por más educación inclusiva; asegura que no se permitirá "ningún tipo de discriminación" en la escuela y defiende que el objetivo es acoger, integrar y enriquecer, en sus palabras.

Ha remarcado el refuerzo de las competencias lectora y matemática con programas específicos; la contratación de monitores de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales; el incremento de la financiación de las plazas de guardería; y nuevas plazas de FP.

Además, señala que este será el primer curso sin móviles en la etapa obligatoria --Primaria y ESO-- y, aunque recuerda que el sistema educativo catalán no es contrario a la tecnología, considera que las pantallas y las tecnologías "deben quedarse en otro espacio".

"En la escuela, en el instituto, un gesto sencillo pero poderoso: apagar los móviles y encender los libros", y reitera que cuando los alumnos están en las aulas, la mejor manera de desarrollarse es dejando las pantallas a parte, y también considera que la sociedad tiene el deber de educar en el buen uso de las tecnologías.