Illa replica al PP que "las bajas laborales no son un cáncer", tras las declaraciones de Feijóo

El presidente de la Gneralitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Gen - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicado al PP que "las bajas laborales no son un cáncer" después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, comparara el absentismo laboral con esta enfermedad y cuestionara que un trabajador cobre lo mismo y tenga las mismas prestaciones cuando va a trabajar que cuando no lo hace.

"Debe estar muy avergonzado del acuerdo que han firmado en Andalucía, una vez más, cediendo a la prioridad nacional. Debe estar muy avergonzado por tergiversar palabras mías. Y por cierto, las bajas laborales no son un cáncer", ha subrayado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder del PP catalán, Alejandro Fernández.

También ha avisado al líder de Vox, Ignacio Garriga, de que sus discursos y los de sus acólitos siempre acaban igual: "Corrupción en el Reino Unido, con Farage que ha tenido que dimitir. Corrupción en Francia, con Le Pen, sentenciada por un tribunal francés, y su patriotismo de pacotilla".

"Ahora han descubierto que Trump es antieuropeista. Ahora salen, cuando Trump ataca a su amiguita de Italia, la señora Meloni, a defenderla. Pero cuando ataca a representantes de nuestro país, callados. Es su valentía y su manera de hacer política", ha criticado.

HECHOS DELICTIVOS

Fernández, además de Vox y Aliança Catalana, han preguntado a Illa por cuestiones relacionadas con la seguridad y con la inmigración durante la sesión de control al Govern.

El dirigente del PP ha cuestionado que los Mossos d'Esquadra estén bien equipados tras los últimos actos violentos en Catalunya, especialmente ante las mafias internacionales: "Lo único que funciona en estos casos es sacar la taser desde el minuto uno, dejar bien tieso al del machete y al calabozo con él. Punto redondo".

El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que por culpa de las políticas socialistas "El Salvador es más seguro que Catalunya" y que, pese a que se detenga a los delincuentes por parte de los Mossos, muchos tienen la oportunidad de volver a delinquir, según él, y ha exigido que si son extranjeros se les deporte.

La presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, le ha instado a "seguir el ejemplo de Ripoll o de Francia" y prohibir los burkinis al considerar que normalizan el fundamentalismo islámico y suponen un riesgo para los socorristas, además de denigrar a las mujeres.

A varias de estas intervenciones, Illa ha respondido que ante hechos delictivos lo que ya hacen los Mossos es detener a los responsables y ponerlos a disposición judicial, "y no hacer demagogia", como cree que hacen estos partidos respecto a la inmigración.