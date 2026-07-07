Illa se reúne con bomberos, agentes rurales y gestores forestales para seguir los incendios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau (Presidencia), Núria Parlon (Interior), Sílvia Paneque (Territorio) y Òscar Ordeig (Agricultura) se reúnen con los Bombers, Agents Rurals y de gestión forestal - GOVERN
BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este martes una reunión de seguimiento de los incendios forestales activos en Catalunya junto a representantes de los Bombers de la Generalitat, de los Agents Rurals y de gestión forestal.
Ha sido en el Palau de la Generalitat, antes de la reunión del Consell Executiu, y han participado también los consellers de la Presidencia, Albert Dalmau; Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.
En Catalunya hay activos 4 grandes incendios: el de la Bisbal d'Empordà (Girona), ya estabilizado y que quema desde el viernes; y los 3 declarados el lunes en Sentmenat (Barcelona), no estabilizado todavía; en Carme (Barcelona), ya estabilizado; y en Artesa de Segre (Lleida), ya controlado.