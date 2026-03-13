Illa se reúne con los partidos para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los consellers Albert Dalmau, Alícia Romero y Jaume Duch, se reúnen con PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns y CUP en el Parlament para abordar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este viernes en el Palau de la Generalitat una cumbre con representantes de los partidos del Parlament para abordar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio para Catalunya.

El miércoles, durante la sesión de control en el Parlament, Junts le reclamó que reuniera a los partidos para abordar la situación, e Illa aceptó la petición diciendo que todas las ideas que aportaran serían bienvenidas, y apeló a la "unidad" de las fuerzas políticas ante el complejo escenario internacional.

Por parte del Govern, han participado también en la reunión el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

De los partidos han asistido el presidente de PSC-Units, Ferran Pedret, y la portavoz, Elena Díaz; la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, y el portavoz, Salvador Vergés; y la portavoz de ERC en la Cámara, Esther Capella, y el portavoz adjunto, Jordi Albert.

También el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, y la diputada popular Àngels Esteller; la presidenta de Comuns, Jéssica Albiach, y el portavoz, David Cid; y el portavoz de la CUP en la Cámara, Dani Cornellà, y la diputada Laure Vega, mientras que Vox y Aliança Catalana han sido invitados, pero no han asistido.

MEDIDAS PARA PALIAR EL IMPACTO

Más allá de la cumbre de partidos, Illa reunió el pasado sábado a los miembros del Consell del Diàleg Social, formado por las principales patronales y los principales sindicatos, y acordaron crear un grupo de trabajo permanente para estudiar medidas de respuesta; y el Ejecutivo se ha reunido también con sectores que pueden ser afectados.

Desde el Govern defienden que el Ejecutivo y Catalunya en su conjunto está "en disposición de dar respuesta a los efectos negativos" que pueda tener el conflicto en Oriente Medio, y en este sentido están preparando medidas para paliar el impacto, que se prevé que puedan aprobar la próxima semana en el Consell Executiu.