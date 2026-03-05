Illa se reúne con representantes del G-8 económico catalán

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a los representantes del G-8 - GENERALITAT

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con representantes de las entidades económicas catalanas que forman parte del conocido como G-8, informan fuentes del Govern.

El Govern ha explicado que la reunión se ha realizado en el marco del actual contexto internacional y los Presupuestos catalanes y que "en tiempos de inestabilidad global son necesarias certidumbres, y en Catalunya la mejor certidumbre es tener presupuestos".

Forman parte del G-8 la Cámara de Barcelona, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Cercle d'Economia, Pimec, FemCAT, Barcelona Global, RACC y Fira de Barcelona.