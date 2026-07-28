Illa se reúne con Vietnam Airlines para explorar un posible vuelo directo Barcelona-Hanói

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a un directivo de la compañía Vietnam Airlines - GOVERN

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este martes con la compañía Vietman Airlines para "explorar la posibilidad de un vuelo directo entre Barcelona y Hanói", en el marco de la cuarta jornada de su viaje institucional a Vietnam y Singapur.

Illa ha asegurado que "hay un mercado existente, que está creciendo", con 50.000 pasajeros que ya hacen esta ruta (haciendo escala en otros aeropuertos), y que el Govern ha visto mucho interés por parte de la compañía vietnamita en potenciar las conexiones del país sudasiático con Europa, especialmente con España, informa el Govern en un comunicado.

"Ambas partes nos hemos comprometido a estudiarlo a fondo para ver si podemos hacer efectiva esta conexión directa, que, por supuesto, sería muy buena desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista de potenciación del turismo, tanto de Catalunya hacia Vietnam como de Vietnam hacia Catalunya", ha remarcado.

REUNIÓN EN HO CHI MINH

Este martes el presidente también se reunirá con el presidente del Comité Popular de la ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc, junto al conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch: "Se trata de la capital económica del país, que representa un 22-23% del PIB, y, por tanto, desde un punto de vista económico y de emprendimiento, es una ciudad clave".

En la reunión ambos presidentes acordarán una carta de intenciones que expresa la voluntad de ambos gobiernos de establecer una alianza que contribuya al desarrollo económico, innovación, competitividad y prosperidad compartida.

La 'Estratègia Àsia' del Govern contempla ya un acuerdo con Ho Chi Minh que recoge el compromiso para reforzar la cooperación económica e institucional entre ambos gobiernos; promover los intercambios de conocimientos y de buenas prácticas; y de conectar las universidades, centros de investigación y comunidades empresariales.

APOYO A LOS INCENDIOS EN EL ESTADO

Illa ha enviado "un mensaje de máxima solidaridad" a todos los afectados por los fuegos en España y ha explicado que han salido dos convoyes de apoyo en la extinción de incendios, hacia Madrid y hacia Vall d'Uixó (Castellón), con 27 bomberos cada uno, que se suman al equipo de analistas del cuerpo de Bombers que se desplazó a Madrid para asesorar en el análisis estratégico de los fuegos.

"Seguiremos ayudando lo máximo que podamos, con todos los recursos posibles", ha insistido, y ha vuelto a pedir prudencia ante la nueva ola de calor que se espera en los próximos días.

El presidente también ha mostrado el "pleno" apoyo de Catalunya a un pacto de Estado contra la emergencia climática ante una realidad que considera innegable.