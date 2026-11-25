Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en el Palau de la Generalitat, a su regreso a Catalunya tras la aplicación de la Ley de Amnistía, en una fecha y hora todavía por determinar por parte de los equipos de ambos dirigentes.

Según han informado fuentes del Govern este miércoles, Illa mantendrá la "corrección institucional" y se reunirá con Puigdemont en la sede del Ejecutivo, como ha hecho desde el inicio de la legislatura con el resto de expresidentes de la Generalitat.

El expresidente ha anunciado este miércoles que tomará un vuelo desde Bruselas hasta Barcelona el 12 de diciembre, y que se dirigirá directamente al Parlament, donde se le recibirá.

Desde el Govern no han concretado si Illa u otros miembros del Govern asistirán al recibimiento en la Cámara, o en el Aeropuerto de Barcelona.

Las mismas fuentes han señalado que Illa valora la "efectiva aplicación" de la amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, voluntad que el presidente ha trasladado en varias ocasiones desde el inicio de la legislatura.

Illa y Puigdemont se han reunido en una ocasión, concretamente lo hicieron en septiembre de 2025 en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas.