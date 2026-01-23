Illa sigue evolucionando "favorablemente" y seguirá ingresado el fin de semana

Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue evolucionando "favorablemente" en su séptimo día de hospitalización por una osteomielitis púbica causada por una bacteria, y seguirá ingresado durante este fin de semana en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, como estaba previsto.

Lo ha informado el hospital este viernes en un comunicado, y han añadido que el presidente seguirá en el hospital "para seguir con el tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico", que implica tratar la bacteria con antibióticos vía venosa

Illa ingresó el sábado, y se prevé que mantenga reposo hasta finales de la próxima semana, aunque podría seguir el tratamiento desde su domicilio; a lo largo de la semana ha estado pendiente de la actualidad y de la actividad del Govern.