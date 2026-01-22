Archivo - Fachada del Hospital Vall d’Hebron, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue evolucionando "favorablemente" en su sexto día de hospitalización en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, por una osteomielitis púbica causada por una bacteria.

Lo ha informado el hospital este jueves en un comunicado, y han añadido que continúa con el tratamiento "según la pauta prescrita por el equipo médico".

Illa ingresó el sábado en el hospital tras un episodio de dolor que le incapacitó las piernas, y se prevé que mantenga reposo hasta finales de la próxima semana, aunque está pendiente de la actualidad y de la actividad del Govern durante su ingreso hospitalario.