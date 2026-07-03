Illa sigue "con preocupación" el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) y pide mucha prudencia

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante el acto oficial de ingreso del fondo documental de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) al Arxiu Nacional de Catalunya (ANC),
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante el acto oficial de ingreso del fondo documental de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) al Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: viernes, 3 julio 2026 14:20
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BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue "con preocupación" la evolución del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) y ha pedido a la ciudadanía mucha prudencia y prestar atención a las indicaciones de los servicios de emergencias, especialmente en las zonas donde se ha ordenado el confinamiento.

"Todo el apoyo y agradecimiento a los Bombers de la Generalitat, que trabajan en unas condiciones difíciles por la tramontana, a todos los servicios de emergencias desplegados y a los vecinos afectados", ha trasladado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El avance del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) obliga este viernes a ampliar el confinamiento, que ya afecta a 12 localidades: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, así como la Bisbal (Girona).

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