Illa sitúa en el 33% la "independencia hídrica" de Barcelona, con el objetivo del 70% en 2030

Las autoridades presentes en el acto - EUROPA PRESS

Brachlianoff (Veolia) destaca la voluntad de "anticipación" a la próxima sequía

SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado en el 33% la "independencia hídrica" del área metropolitana de Barcelona, y ha recordado que el objetivo es alcanzar el 70% en 2030.

Lo ha dicho este viernes en la inauguración de la Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) Estrella, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que ha construido Veolia y que opera por Aigües de Barcelona, y que permite tratar 1.000 litros de agua por segundo y ha supuesto una inversión de 47 millones de euros.

También han participado la alcaldesa de Sant Feliu, Lourdes Borrell; la ceo de Veolia; el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón; la ceo de Veolia, Estelle Brachlianoff, y el presidente de Aigües de Barcelona, Miquel Roca, y han estado presentes la consellera Sílvia Paneque; el presidente de Veolia España, Rafael Villaseca, y el director país, Daniel Tugues, entre otros.

Illa ha recordado que las reservas de agua se encuentran, actualmente, por encima del 90% en Catalunya a pesar de la ola de calor: "Tenemos agua".

Sin embargo, ha subrayado la importancia de inaugurar instalaciones como la nueva ETAP para "tener agua sin depender de que llueva o no", y ha recordado que, antes de que termine el año, se inaugurarán otras dos instalaciones que permitirán sumar --junto a la de Sant Feliu-- 33 hectómetros cúbicos de agua al sistema.

Ha dicho que esta cifra es el 10% del consumo anual del área metropolitana y que son un "paso adelante importante para la autonomía hídrica".

Illa ha apuntado que esta autonomía se logra a través de la regeneración de agua, la ampliación de la capacidad de potabilización y la desalinización.

Por otro lado, ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y la colaboración públicoprivada a la hora de construir este tipo de infraestructuras.

BRACHLIANOFF

Brachlianoff ha destacado que esta ETAP muestra la voluntad de "anticipación" de las administraciones catalanas ante futuras sequías.

"He visto muchos casos en los que, en una crisis, todo el mundo entra en pánico y busca soluciones, pero luego pasa la crisis y se olvidan las soluciones. Esto no es lo que ha pasado aquí", ha afirmado la ceo de Veolia.

La directiva ha subrayado la necesidad de asegurar la seguridad y el bienestar de la población, y que es "imposible" abandonar el uso del agua, por lo que hay que buscar soluciones para tener un suministro asequible.

BALMÓN, BORRELL Y ROCA

Balmón ha puesto en valor la colaboración públicoprivada y ha celebrado la unión de esfuerzos y conocimientos para que el agua tenga más de una vida: "Allí donde no llega el músculo público, llega el músculo privado".

Borrell, por su parte, ha celebrado que, a diferencia de la sequía de 2008, ahora se están llevando a cabo las inversiones prometidas, y ha agradecido el diálogo que Veolia y Aigües de Barcelona han tenido con el Ayuntamiento que lidera.

Roca ha asegurado que la nueva planta es "un ejemplo de colaboració públicoprivada" y ha celebrado la cooperación institucional para impulsar el proyecto.