Illa se someterá el miércoles a la primera sesión de control del curso y tras el adelanto electoral

El president de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la segunda jornada del Debate de Política Gener - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se someterá este miércoles a la primera sesión de control ordinaria del curso político en el pleno del Parlament, que llega después del adelanto de elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre.

Este pleno ordinario llega después del Debate de Política General (DPG) de la semana pasada, y previsiblemente los grupos también preguntarán al Govern por su gestión del temporal del fin de semana y de este lunes en Catalunya.

Además, se producirá un día después del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en el que avalará aplicar la amnistía a dirigentes independentistas por la malversación del 'procés' después de conocerse que las ponencias son partidarias de aplicar la medida de gracia.

Este pronunciamiento allanaría el camino a la aplicación de la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de líderes independentistas inhabilitados y en el extranjero por el 1-O.

INTERPELACIONES

Previamente, el pleno comenzará este martes a las 15 horas con las primeras interpelaciones a los consellers sobre política industrial, atención integrada de los cuidados, oportunidades para los jóvenes, inicio del curso escolar y políticas de seguridad, y el miércoles por la tarde también habrá interpelaciones sobre la defensa de la propiedad privada, vivienda y protección de defensoras de derechos humanos.

La jornada del miércoles comenzará a las 9 con la sesión de control a Illa y los consellers, y continuará con el debate y votación finales de la proposición de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, impulsada por PSC-Units, Junts, ERC y PP, que recibió el aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en agosto, consultado por su adecuación a la Constitución y al Estatut.

La iniciativa, que llega al debate final con 27 enmiendas reservadas de Junts, PP y Comuns, busca adaptar la normativa catalana a la ley básica estatal de cámaras de comercio de 2014 y actualizar la ley catalana de 2002, y reconoce a las cámaras como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones.

La proposición establece la adscripción de oficio de todas las empresas a las cámaras oficiales y regula la creación, funcionamiento y organización de las cámaras, que deben estar formadas como mínimo en dos tercios por vocales elegidos por sufragio, y permite también que haya vocales representantes de empresas que hagan más aportaciones voluntarias.

El texto también establece un doble sistema de financiación de las cámaras: público, mediante los presupuestos de la Generalitat, y privado, y también se regula el Consell General de les Cambres como órgano consultivo y de colaboración con la Generalitat y el resto de instituciones.

LEY DE PROTECCIÓN DE LA AGRICULTURA DIRECTA

A continuación, el pleno decidirá si se tramita por lectura única la proposición de ley de protección de la agricultura profesional directa, de PSC, Junts, ERC, PPC, Comuns y la CUP, que busca potenciar las explotaciones en manos de agricultores considerados pequeña empresa ante su disminución en los últimos años, y establecen que estas explotaciones sean destinatarias prioritarias de medidas y recursos públicos y fiscales.

También el miércoles se celebrará el debate a la totalidad de la proposición de ley del fomento del mecenazgo, de PSC, Junts y ERC, y el debate a la totalidad de la proposición de ley de medidas excepcionales y temporales de vivienda, presentada por PSC y Comuns, tras lo que se debatirán dos mociones y tres interpelaciones.

El jueves será la última jornada del pleno, donde se debatirán y votarán 8 mociones, al mediodía se leerá una declaración institucional con motivo del cuarto aniversario del movimiento 'Dona, vida, llibertat!', "contra la represión y por el fin de la impunidad en Irán", impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.

Las mociones de este pleno serán sobre el deterioro de las infraestructuras (Vox), las infraestructuras aeroportuarias (Junts), el aumento de la criminalidad (Vox), la gestión de las emergencias (ERC), la inseguridad y la situación de los cuerpos policiales (PP), la situación de la salud mental (Comuns), los resultados de la acción de gobierno (PP), la transversalidad de las políticas lingüísticas (CUP), el Pacte Nacional per la Llengua (Junts) y las políticas educativas (Vox).