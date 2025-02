Illa traslada a António Costa "la importancia que tiene para el Govern" la oficialidad del catalán

Sobre el juicio de Lluís Puig: "Deseo que vaya bien"

BRUSELAS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido este jueves con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a quien ha trasladado "la importancia que tiene para el Govern" la petición del Gobierno de oficializar el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas.

"He subrayado que esto es una cuestión de justicia lingüística para nosotros y me he puesto a su disposición para todo aquello que podamos hacer", ha afirmado en declaraciones a periodistas tras la reunión este jueves ante el Consejo Europeo, en Bruselas.

En este sentido, Illa ha asegurado que ha "visto una actitud receptiva" por parte de Costa respecto a esta cuestión, que, según Illa, no es una cuestión fácil.

El presidente catalán ha explicado que ha constatado que se está haciendo un buen trabajo por parte del Gobierno para lograr la oficialidad de las lenguas y ha agregado: "Desde el realismo, soy optimista".

Asimismo, ha dicho que "defender una lengua nunca es discriminar a otras lenguas" y ha concluido que el Gobierno ha mostrado voluntad de defender a todas las lenguas oficiales, no solo al catalán.

FOMENTAR EL USO DEL CATALÁN

Preguntado por la bajada del uso del catalán como lengua habitual casi cuatro puntos en términos porcentuales, pasando del 36,1% en 2018 al 32,6% en 2023, ha valorado: "El resumen es que hay partido".

Illa ha asegurado que los datos de la Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya (EULP 2023) presentada este miércoles por el conseller de Política Lingüstica, Francesc Xavier Vila, se tienen que "mejorar" y que eso es lo que hará su Govern.

"Todos nos tenemos que sentir interpelados, y el Govern de Catalunya reforzará todas las políticas para fomentar el aprendizaje y el uso del catalán", ha concluido.

LLUÍS PUIG

Por último, preguntado por el juicio al exconseller Lluís Puig por el caso 'Sijena', Illa ha afirmado: "Deseo que vaya bien. Lo digo sinceramente. Todo lo que digo lo hago, pero no todo lo que hago lo digo".

Así se ha expresado sobre el juicio que arranca este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre las obras de arte del Monasterio de Sijena (Huesca).