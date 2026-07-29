Illa traslada a empresarios de Vietnam la voluntad de crear "relaciones equilibradas" y duraderas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la 'Conferencia de Cooperación en Inversiones Ho Chi Minh-Catalunya' - GENERALITAT

Este miércoles viaja a Singapur para iniciar la segunda parte de su viaje institucional

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESSS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este miércoles la 'Ho Chi Minh-Catalonia Investment Cooperation Conference', donde ha situado a Catalunya como potencial aliado empresarial de Vietnam para establecer "relaciones equilibradas, duraderas y beneficiosas por ambas partes".

El presidente ha puesto en valor el papel de Catalunya como economía abierta y diversificada y "puerta de entrada no sólo a España, sino a Europa, a un mercado de 450 millones de ciudadanos" durante este foro organizado por Investment and Trade Promotion Centre (ITPC) con la colaboración de Acció, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el marco de esta conferencia se han celebrado varias sesiones para abordar las relaciones económicas entre Catalunya y la Ciudad Ho Chi Minh, y han participado empresas catalanas instaladas en Vietnam, representantes de Acció, de empresas vietnamitas y otros agentes económicos de Vietnam.

Con este acto, Illa ha cerrado su visita a Vietnam, del que afirma irse impresionado, especialmente por el comportamiento de su economía y la determinación de su gobierno para "lograr un crecimiento económico de dos dígitos en este mundo de cambios acelerados".

APLAZAMIENTO DEL CPFF

Durante su intervención en la conferencia, el presidente ha valorado el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): "El 4 de septiembre se acaba el tiempo de las excusas y comienza el tiempo de las soluciones", ha dicho, para luego pedir menos excusas y más soluciones.

Tras este acto, Illa se ha trasladado a Singapur donde continuará su viaje por el sudeste asiático acompañado del conseller de la Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch.

A su llegada, el presidente se reunirá con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong y, posteriormente, se encontrará con el embajador de la Unión Europea en Singapur, Artis Bertulis, además de mantener un encuentro con empresarios catalanes instalados en Singapur.