Illa valora positivamente la ley de amnistía y dice que Puigdemont "debería haber vuelto ya"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la ley de amnistía y ha manifestado su deseo de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda regresar de Bélgica: "Reitero mi deseo sincero de que vuelva y, de hecho, creo que debería haber vuelto ya y reitero mi petición de que se haga efectiva la amnistía".

Lo ha expresado en una entrevista en 'Hora 25', en la Ser, en la que ha dicho que quienes se oponían a la ley de amnistía lo hacían apoyándose en dos grandes razones, una de tipo jurídico, alegando que no era constitucional y, otra, asegurando que fortalecería al movimiento independentista: "Hoy sabemos que las dos eran falsas".

Con respecto a la primera, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha confirmado que esta ley es constitucional y, a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el abogado general "de momento ha dicho que no afecta al derecho europeo".

Sobre la segunda, Illa ha remarcado que es la primera vez en 40 años que en el Parlament de Catalunya no hay una mayoría independentista: "Lo digo con todo respeto a los independentistas, que tienen todo el derecho del mundo de defender su proyecto, mientras respeten el marco de la justicia".

Illa ha mostrado su respeto por la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, pero ha pedido que también se respete al Poder Legislativo, representado por 350 diputados escogidos directamente por los ciudadanos: "Me gustaría que sin más dilaciones fuera efectiva la amnistía".