Illa ve "errores inaceptables" en Educació con PISA al no elevarse a responsables políticos

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apuntado a "errores graves e inaceptables" en la realización de las pruebas Pisa de 2025 por parte del Departamento de Educación y FP de la Generalitat, y a deficiencias en la transmisión de información de los responsables técnicos a los responsables políticos en el seno de la conselleria.

Lo ha dicho este miércoles en el Parlament en su comparecencia para explicar el error en las pruebas Pisa (que comportó el cese de la secretaria general de Educación y la apertura de 3 expedientes), y que también ha estado marcada por el conflicto docente en Catalunya y el debate sobre el modelo educativo que el Govern y los grupos abordarán esta semana.

Ha afirmado que durante meses existía en la organización información sobre la incidencia PISA "que no alcanzó los niveles de decisión que deberían haberla conocido", y que se conoció el error por parte de responsables políticos en febrero de 2026, cuando en abril de 2025 se empezó a tener constancia de las incidencias que excluyeron a una cifra superior a los alumnos permitidos, lo que invalida la muestra e impide comparaciones en el tiempo y territoriales.

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