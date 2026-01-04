Illa ve un "precedente peligroso" en la intervención de EE.UU. sobre Venezuela

El presidente Salvador Illa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha referido este domingo a la intervención de EE.UU. en Venezuela advirtiendo de que "los hechos sucedidos en Venezuela pueden suponer un precedente peligroso".

"Estamos comprometidos con el multilateralismo y el derecho internacional", ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press.

También ha defendido una "transición pacífica y justa que permita un futuro en democracia, sin más injerencias externas y respetando los derechos" de todos los ciudadanos de Venezuela.

JAUME DUCH

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, se ha reunido telemáticamente este mismo domingo con representantes del Centre Català de Caracas junto al delegado del Govern en los Estados Andinos, Antoni Vicens, para interesarse por ellos y ofrecerles el apoyo de la Generalitat.

"Estamos y estaremos junto a los catalanes y catalanas en Venezuela", ha dicho en otro mensaje en X, y ha afirmado que el Govern cree en la democracia y la ley.