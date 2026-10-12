Illa viaja dos días a Bruselas para acudir al Comité de las Regiones y reunirse con Costa y Ribera

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en Bruselas, en una imagen de archivo - GOVERN - Archivo

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, viajará a Bruselas este martes y miércoles para asistir al Comité de las Regiones y reunirse con los dirigentes de las instituciones europeas, así como para abordar asuntos como la Política Agraria Común (PAC) y la vivienda, informa el Govern en un comunicado este lunes.

En su tercer viaje institucional a Bruselas, que durará hasta el miércoles, estará acompañado por el conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, y su agenda estará enfocada en la consolidación de las relaciones de Catalunya con la UE.

AGENDA DEL MARTES

El martes Illa participará en la tribuna European Bridges, organizada por Prensa Ibérica, donde mantendrá un diálogo con el exconseller de la Generalitat y miembro del Rhine Group, Andreu Mas-Colell, y con la investigadora del Real Instituto Elcano, Raquel Jorge, bajo el título 'Prosperidad compartida para una Europa líder del mundo'.

También el martes se reunirá con el presidente del Comité Económico y Social Europeo, Seamus Boland.

JORNADA DEL MIÉRCOLES

El miércoles participará en la sesión plenaria del Comité de las Regiones, donde intervendrá en el debate sobre la Ley de Aceleración Industrial.

Después se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

También mantendrá un encuentro con representantes de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (para trasladar la posición de Catalunya ante la nueva PAC 2028-2034) y con representantes de la comisión de la Vivienda de la Eurocámara, para defender la necesidad de medidas que garanticen el derecho a la vivienda y explicar las políticas impulsadas por el Govern en este ámbito.