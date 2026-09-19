Una ILP para mantener pública la sanidad se presentará en el Parlament el 19 de octubre

Imagen de la presentación de la ILP en las Cotxeres de Sants de Barcelona - COMISIÓN PROMOTORA DE LA ILP SOBRE SANIDAD PÚBLICA

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Promotora de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para "garantizar el carácter público del sistema sanitario" llevará la iniciativa al registro del Parlament de Catalunya el 19 de octubre.

Los impulsores han defendido la necesidad de que esta iniciativa sea "una herramienta transversal de movilización colectiva" durante la presentación de la ILP en las Cotxeres de Sants de Barcelona este sábado, han informado en un comunicado.

El acto ha contado con la presencia del diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer, el ex-concejal del Ayuntamiento de Castelldefels Ramon Morera, la vicesecretaria general del sindicato Metges de Catalunya, Irene Bermell, y con la participación de otros representantes sindicales y de plataformas ciudadanas.

En relación a la necesidad de esta ILP, la delegada sindical de FTC-IAC, Anna Alcalá, ha destacado "la caducidad de los actuales conciertos, la falta de cobertura jurídica y los contundentes informes de la Sindicatura de Comptes sobre un modelo sanitario catalán basado en la colaboración perversa público-privada" para justificar la idoneidad de la iniciativa.

La Comisión ya ha obtenido los "primeros ofrecimientos" para ser fedatarios, es decir, para dar fe de las firmas recogidas, con el objetivo de alcanzar los 50.000 apoyos necesarios.