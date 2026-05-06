Las imágenes sobre depresión hechas con IA reproducen más estereotipos, según un estudio de la UPF

Un estudio de la UPF determina que la imágenes sobre depresión con IA reproducen más estereotipos - UPF

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha determinado que las imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) reproducen más estereotipos y estigmas sobre la depresión que las imágenes que utilizan los medios de comunicación para ilustrar la enfermedad.

Esta es la principal conclusión de un estudio sobre la percepción que tienen diferentes colectivos (incluyendo las asociaciones de pacientes, jóvenes y profesionales de la comunicación) de las imágenes utilizadas por los medios cuando se habla de depresión, informa la UPF en un comunicado este miércoles.

"Las imágenes generadas con IA representan más conceptos relacionados con el estigma como la marginación o la exclusión social", advierte la primera autora del estudio y miembro del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad (CCS) de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Núria Saladié.

Según las autoras, para poder comunicar de forma responsable noticias sobre salud mental evitando reproducir estereotipos es necesario entender que la tecnología no es "neutral" y tener en cuenta las recomendaciones emitidas por las asociaciones de pacientes.

El estudio también revela que cuando las personas saben que la imagen ha sido generada con IA son más críticas que cuando no conocen su origen, lo que sugiere que la transparencia sobre el uso de la IA puede influir en la forma en que se interpretan estas representaciones.