Imputados 3 directivos de NSO Group por el presunto espionaje a Jové y Riba (ERC) con Pegasus

Este lunes la exdirectora del CNI, Paz Esteban, negó el espionaje a los miembros de ERC

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado la imputación de tres directivos de NSO Group, la empresa propietaria del programa Pegasus, el 'software' que presuntamente se utilizó para espiar a la eurodiputada de ERC Diana Riba y al presidente de ERC en el Parlament Josep Maria Jové.

En una interlocutoria consultada por Europa Press, la Audiencia estima el recurso interpuesto por la representación legal de los republicanos contra la resolución del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, que denegaba una ampliación de la querella contra estas tres personas, fundadores o directivos de NSO Group y las empresas que engloba.

Los recurrentes habían pedido la imputación de los responsables del entramado empresarial NSO Group, una marca que engloba a una veintena de mercantiles, entre las que figuran Osy Technologies S.A.R.L., esta última propietaria de NSO Group Technologies Limited y Q Cyber Technologies Limited, con sede en Israel.

Alegaban que los hechos investigados son complejos por tratarse de un "espionaje masivo" con el 'spyware' Pegasus y que la información sobre cómo funciona el programa y qué personas ejecutaron las órdenes de intervenir los teléfonos sólo la pueden aportar los responsables de NSO, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que presuntamente habría comprado este servicio.

RIBA Y JOVÉ

La representación legal de Riba y Jové, el letrado Andreu Van den Eynde, también alegó en el recurso que la responsabilidad penal de la persona jurídica exige que haya una actuación delictiva de una persona física, por lo que si se imputó a NSO y las mercantiles que forman parte del grupo "alguna persona de esta empresa ha cometido los delitos que se investigan".

Asimismo, consideró errónea la deducción de la instructora, que defendía que los fabricantes de Pegasus no son los responsables del uso que se haga del 'software', y argumentan que este 'spyware' es una herramienta para cometer delitos recogidos en el Código Penal, es incompatible con la normativa española y europea y está prohibido en Estados Unidos.

Ahora, la Audiencia ordena que los responsables de las mercantiles que actúan bajo la denominación de NSO Group sean investigadas, teniendo en cuenta que hay varios procedimiento abiertos en otros juzgados de Barcelona en relación al presunto espionaje con Pegasus al personas vinculadas al 'procés' independentista en los que ya fueron imputadas.

Se refiere a la citación como investigados por el presunto espionaje a Andreu Van den Eynde, que además del representante de Riba y Jové, fue el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Esta misma semana, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona que investiga el presunto espionaje a Riba y Jové.

Esteban negó que los servicios secretos los espiaran, sin dar más detalles al respecto amparándose en el derecho de reserva que impide a los funcionarios del CNI hablar sobre la actividad que realiza el servicio de inteligencia.