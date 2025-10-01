Incautadas 1.598 cajetillas de tabaco de contrabando en la Estació del Nord de Barcelona

Cajetillas de tabaco de contrabando intervenidas en la Estació del Nord de Barcelona - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha decomisado 1.598 cajetillas de tabaco de contrabando en la Estació del Nord de Barcelona a un pasajero extranjero que venía de Turquía y que pretendía salir del país desde la estación de autobuses hacia París, informa este miércoles en un comunicado.

El día 22 de septiembre los agentes identificaron a una pareja de ciudadanos extranjeros y comprobaron que habían entrado en España a través del Aeropuerto de Barcelona esa misma mañana, y tras preguntarles por separado el motivo del viaje, adoptaron una actitud "nerviosa" contestando de forma contradictoria, por lo que se procedió al registro de las maletas.

En ambas encontraron las cajetillas de tabaco, sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal, y tras no justificar su procedencia, la policía procedió a proponer la sanción ante el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Barcelona.