Incautados 997 puros valorados en 200.000 euros por presunto contrabando en la Jonquera (Girona)

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Fronteras de la Policía Nacional de la Jonquera (Girona) ha intervenido 997 cigarros puros de reconocidas marcas comerciales, cuyo valor conforme a los precios oficiales del mercado lícito asciende a 226.714 euros, cuyo autor ha sido detenido por un presunto delito de contrabando, informa en un comunicado este miércoles.

El hallazgo se produjo al inspeccionar la maleta que portaba como equipaje de una persona que realizaba la ruta Murcia-París, y en el interior de la misma se localizaron 40 bultos que contenían los habanos distribuidos a granel dentro de fundas de plástico transparente.

Ante el inusual sistema de envasado y la ausencia de los correspondientes sellos de garantía de origen se han iniciado las oportunas pesquisas y solicitado los correspondientes peritajes a las marcas comerciales, con el objetivo de determinar la autenticidad del género.