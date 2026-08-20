Incautan en Castelló d'Empúries (Girona) 246 relojes falsificados valorados en más de 1,5 millones

Relojes incautados - GUARDIA CIVIL

GIRONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Girona incautó el 18 de agosto en Castelló d'Empúries 246 relojes de alta gama falsificados, cuyo valor económico, según la tasación realiza por los peritos de las marcas afectadas, asciende a 1.557.560 euros.

En un comunicado este jueves, la Guardia Civil ha explicado que la actuación, que culminó con dos personas investigadas por delito contra la propiedad industrial, se inició tras la inspección de dos vehículos en los que se localizaron los relojes.

Los productos intervenidos, correspondientes a marcas "muy reconocidas y de gran prestigio internacional", estarían presuntamente destinados a su venta y distribución en la localidad de Castelló d'Empúries.

Los agentes procedieron a la intervención de la totalidad de los efectos, que han quedado en las dependencias policiales de La Jonquera, a disposición judicial para las actuaciones correspondientes.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia número 1 de Figueres (Girona).