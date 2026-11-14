El Incavi y Vinyes Domènech estudian la relación entre biodiversidad y calidad de los vinos

Vinyes Domènech - GOVERN

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat, y la bodega Vinyes Domènech participan en el Grupo Operativo supraautonómico Vineuro para estudiar cómo la biodiversidad de los ecosistemas vitivinícolas influye en la calidad y las características aromáticas y sensoriales de los vinos.

Según informa el Departament en un comunicado, el proyecto de investigación e innovación busca generar conocimiento científico sobre los efectos de diferentes prácticas de gestión en el cultivo y la elaboración del vino, evaluando la incorporación de plantas aromáticas y medicinales y la implantación de cubiertas vegetales.

COCONTRIBUCIÓN CATALANA

Los ensayos de campo se desarrollarán en Vinyes Domènech, bodega de la DO Montsant situada en Capçanes (Tarragona), entre la Serra de Llaberia y el Montalt, donde se evaluará el efecto de estas estrategias sobre la viña, el suelo y los vinos.

Por su parte, el Incavi aportará su experiencia en biodiversidad aplicada a la viticultura y sus conocimientos en análisis enológico y evaluación sensorial para hacer el seguimiento de los ensayos, caracterizar los vinos elaborados y analizar los resultados.

El comunicado destaca que la aportación catalana proporciona la base científica acumulada en iniciativas previas como Life Biodivine y el Grupo Operativo 'Biodiversidad en el entorno de la viña y calidad del vino', proyectando ahora este legado a escala estatal.

COOPERACIÓN ESTATAL

Vineuro se desarrolla en el marco de los Grupos Operativos supraautonómicos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) y cuenta con financiación del Plan Estratégico de la PAC 2023-27, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Además del Incavi y Vinyes Domènech, en el proyecto participan ITAGRA.CT, Bodegas Moha (DO Rueda), la Universidad de Valladolid, Sociograph Neuromarketing y BIOVEGEN para generar herramientas que contribuyan a modelos de producción más sostenibles.