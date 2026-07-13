El incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta a 142 hectáreas, según Agents Rurals

El incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) este lunes - AGENTS RURALS

TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals han informado de que el incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta una superficie de 142 hectáreas, siendo la mayor parte de la superficie terreno forestal arbolado, han señalado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil ha evacuado preventivamente este lunes desde las 7 horas a los núcleos de población de Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases Romanill de Querol por el incendio, que reavivó este domingo por la tarde después de que se controlaran dos focos previos entre el viernes y el sábado.

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado declaraciones a la prensa este lunes que los "primeros indicios" que barajan los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals sobre las causas del fuego es que ha sido provocado.