El incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona) se intensifica por el viento y entra en las Gavarres

Incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat están "atacando" con 64 dotaciones el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), que se ha intensificado por el viento de tramontana y el flanco derecho ha entrado en el macizo de las Gavarres, lo que ha obligado a confinar la urbanización de Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro, cuyos vecinos ya se están desalojando.

Lo ha explicado el jefe del operativo Ferran Garcia en declaraciones a los medios este viernes, donde ha afirmado que una de las preocupaciones es que otros 2 incendios en la zona (Besclanó y Vilavent) escalen con la misma intensidad, por lo que ha explicado que también se está atacando a estos focos.

En relación a los niños confinados en la casa de colonias Pou del Glaç, el jefe del operativo ha asegurado que se encuentran bien y que el mejor sitio donde pueden estar es ahí, con las ventanas cerradas para evitar que entre humo, y ha añadido que, cuando sea seguro, se les evacuará.

Garcia ha explicado que una de las preocupaciones que tienen es que, cuando finalice la tramontana, la entrada de la marinada pueda afectar a uno de los flancos del incendio.

"Tenemos todos los condicionantes para que los incendios entren fuera de capacidad de extinción. El objetivo de Bombers es ahorcarlos, hacerlos lo más delgados posible y destinar el máximo de recursos al flanco derecho. Que esté fuera de capacidad de extinción no quiere decir que no haya respuesta", ha explicado.

30 HECTÁREAS

Fuentes del cuerpo de Agents Rurals han explicado a Europa Press que una de las hipótesis con las que trabajan como causa del incendio es el trabajo mecánico con alguna herramienta.

El incendio ha calcinado hasta las 14 horas de este viernes unas 30 hectáreas.