El incendio de la Bisbal (Girona) puede quemar hasta 10.000 hectáreas cuando cambie el viento

Imagen aérea del incendio - BOMBERS

GIRONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha avisado de que el incendio en la Bisbal d'Empordà (Girona) tiene un potencial para quemar hasta 10.000 hectáreas de terreno si no se logra controlar el flanco derecho del incendio, por el cambio de viento y la ola de calor que se prevé para los próximos días.

En declaraciones a los medios desde el centro de coordinación del incendio, ha explicado que trabajan en confinar el incendio, que es "muy complicado" este viernes, pero que lo puede ser más a partir del sábado, cuando el viento de tramontana sea substituido por viento de sur y se pueda abrir el incendio hacia nuevas áreas.

"Es importantísimo cerrar el flanco derecho, no porque ahora sea el más activo, pero sí porque en los próximos días prevemos que tengamos una ola de sur e incluso una ola de calor la próxima semana. Sí o sí lo que debemos hacer es sacar ese potencial de 10.000 hectáreas que tenemos como escenario potencial", ha explicado.

El avance del fuego obliga a confinar 12 localidades: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, así como la Bisbal.

PRESENCIA DE LA UME

Trabajan en este incendio 225 bomberos y esperan poderlo contener con estos efectivos, pero se ha activado una movilización de bomberos fuera de guardia de toda Catalunya y se ha solicitado la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Borrell ha explicado que se ha solicitado ayuda a la UME no por las dificultades para controlar este incendio en la Bisbal, sino por si se produjera un escenario con otro gran incendio en Catalunya, y para reaccionar más rápidamente y tener más efectivos en este caso.

"Lo activamos ya porque si tuviéramos otro incendio sufriríamos", y también porque tardarán todavía horas en llegar los efectivos a Catalunya.

CAUSA DEL INCENDIO

Los Agents Rurals han explicado que se trabaja con la hipótesis de que el origen del fuego sea el uso de una radial en el margen de una carretera que atraviesa el macizo de las Gavarres: "Una radial que hoy no se podía utilizar porque estamos a nivel 3 del plano alfa", han explicado.

Sería un trabajador colocando señalización en la carretera: "Con estas condiciones, este tipo de trabajos quedan suspendidos, y, por tanto, se han ejecutado sin permiso, en este caso", han agregado.

La investigación junto a los Mossos d'Esquadra ya se ha iniciado, y ya se ha identificado a la empresa responsable por el uso indebido de esta maquinaria.