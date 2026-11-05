Un incendio en una casa en Miami Platja (Tarragona) deja una mujer menos grave en el hospital

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una casa en el paseo del Mediterrani de Miami Platja (Tarragona) este jueves por la mañana ha dejado en estado menos grave a una mujer, que ha sido trasladada al hospital Sant Joan de Reus por inhalación de humo.

Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 06.59 horas y han activado una dotación, que al llegar ha comprobado que el fuego afectaba a la chimenea de la vivienda.

Tras extinguir el fuego y ventilar el domicilio, el SEM ha atendido con una ambulancia a la mujer.