Un incendio interrumpe la R11 entre Girona y Maçanet-Massanes (Girona)

Archivo - Viajeros cogen un tren - Kike Rincón - Europa Press - Archivo
GIRONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La circulación de la línea R11 de Rodalies entre Girona y Maçanet-Massanes (Girona) está interrumpida este sábado por la tarde por un incendio cercano a la zona de las vías en la estación de Girona.
La circulación se ha interrumpido a petición de los bomberos, informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Protecció Civil de la Generalitat ha informado también vía 'X' de que se ha activado la prealerta del plan Ferrocat por este corte.