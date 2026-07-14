Incendio en Rubió (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Rubió (Barcelona) afecta a unas 47 hectáreas mayoritariamente forestales, según datos provisionales hasta las 19.30 horas de este martes, han informado los Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También han detallado que, del total de superficie afectada por las llamas, el 47% corresponde al término municipal de Castellfollit de Baix (Girona) y el 53% al de Rubió.

Se trata de un incendio que ha comenzado sobre las 16.30 horas en la zona de la ermita de Can Massana, y en el que está trabajando unas 50 dotaciones de bomberos, 14 de las cuales aéreas, y más de 120 efectivos.

Los Bombers han detallado que actualmente el flanco derecho del incendio sigue quemando en sentido descendiente y "con menor intensidad".

Las dotaciones están trabajando para perimetrar el incendio con el objetivo de estabilizar este flanco derecho para evitar que se pueda abrir este miércoles con la previsible llegada de viento de ponente.