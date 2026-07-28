Los incendios forestales queman 1.067 hectáreas de la provincia de Barcelona este año

Una profesional del Plan de Información y Vigilancia (PVI) de la Diputación de Barcelona en un bosque - ÀLEX GARCIA BAGÀ

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales han quemado 1.067 hectáreas en la provincia de Barcelona este año, según datos del Servicio de Planificación para la Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat de Catalunya, ha informado la Diputación de Barcelona en un comunicado este martes.

El Plan de Información y Vigilancia (PVI) de la Diputación ha dado apoyo técnico a aquellos ayuntamientos afectados por los incendios, como los de Carme y Sentmenat (Barcelona), cuya superficie concentra cerca del 60% de la superficie quemada.

Se han contabilizado 209 incendios este año, de los cuales el 91% (191) son de carácter forestal, además que 551 de las 1.067 hectáreas quemadas corresponden a masa forestal arbolada; 271 a forestal no arbolada; 188 a terreno no forestal y 57 a pastos.

El municipio de Carme, con 455 hectáreas afectadas, y el de Sentmenat, con 184, componen más de la mitad del total quemado, y la comarca con más incendios registrados es el Vallès Occidental (45), seguido del Baix Llobregat (32), el Vallès Oriental (26) y el Maresme (23).

Por otro lado, el PVI ha integrado este verano a 89 profesionales que recorren Catalunya para las tareas de concienciación y prevención, y desde el 17 de junio ya han informado a 28.701 personas que se encontraban en urbanizaciones, caminos y bosques.

VERTIDOS DETECTADOS

También ha detectado 1.694 vertidos (547 han sido retirados por el PVI, mientras que el resto ha requerido de la intervención de los ayuntamientos) y 1.247 incidencias en líneas eléctricas de mal estado.

Ha llevado a cabo 46 disuasiones de actividades con riesgo de incendio, además de registrar 133 incidencias en caminos y pistas forestales, ya sean tramos bloqueados, en mal estado o cerrados.

El PVI, con un presupuesto de 1,8 millones de euros para este año, seguirá en activo hasta el 31 de agosto.