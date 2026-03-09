Los incendios provocaron un aumento de llamadas al 112 en Lleida en 2025

Presentación de los datos de 112 en la vegueria de Lleida en 2025 - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los incendios provocaron un aumento de llamadas al 112 desde la vegueria de Lleida en 2025, según ha informado Protecció Civil en un comunicado.

Así se desprende después de que la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y el subdirector del CAT112, Andreu Alfonso, presentaran este lunes a la Delegación del Govern de la Generalitat en Lleida el balance de actividad del teléfono de emergencias 112 en 2025 desde esta vegueria, desde la que se realizaron 98.730 llamadas operativas, (un 8,4% más que en 2024), de las que más de un millar fueron por incendios.

En relación a la tipología, la mayoría fueron por seguridad (32.750 llamadas, un 33% del total), asistencia sanitaria (24.343, el 25%) y tráfico (20.169, un 20%), seguido de incendios (7.668, un 8%) y civismo (6.138, un 6%).

El 1 de julio de 2025 fue el día con más llamadas, un total de 1.011, de las que 646 fueron por incidentes relacionados con incendios, la mayoría por el de Torrefeta i Florejacs.

El segundo día con más llamadas por incendio fue el 29 de julio, fecha en la que se gestionaron 504 llamadas operativas, de las que 215 fueron por este fenómeno, una buena parte de ellas por el fuego que tuvo lugar en Fulleda.