Los incendios son cada vez más frecuentes y dificultan que el bosque se recupere, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de un incendio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Desde 2010 los bosques se recuperan más lentamente, sobre todo en regiones áridas y boreales

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional, con participación del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf), afirma que los incendios forestales son más frecuentes e intensos en todo el mundo, especialmente los de gran escala, lo que provoca que los bosques tarden más en recuperarse y sean más sensibles al fuego.

Publicado en la revista 'Nature Ecology & Evolution', ha analizado 3.281 grandes incendios en todo el mundo a lo largo de dos décadas y ha contado con participación del investigador del CSIC en el Creaf Josep Peñuelas, informa el Creaf en un comunicado este viernes.

Los datos evidencian que a partir de 2010 es cuando se detecta que los incendios son más severos y afectan a áreas más extensas, sobre todo en las regiones áridas y en las boreales: ese año marca "un punto de inflexión" en la aceleración del cambio climático, con más calor, sequías y eventos extremos.

Los bosques normalmente tardan de media 4 años en recuperarse pero estas regiones necesitan entre 4 y 5 meses adicionales para recuperar la densidad de vegetación; y para recuperar la estructura del dosel forestal --la capa superior del bosque formada por las copas de los árboles-- necesitan entre 3 y 4 meses más.

RECUPERACIÓN E INTENSIDAD

Necesitan entre 3 y 4 años más para recuperar la productividad primaria bruta, que es la energía total generada por las plantas mediante la fotosíntesis antes de gastar una parte en respirar: "Si baja esta productividad, también se pierde capacidad para que un bosque almacene carbono atmosférico", alerta Peñuelas.

Además, la intensidad de los incendios tiene un impacto mucho mayor en la recuperación forestal que las condiciones climáticas posteriores, ya que los incendios más intensos destruyen no solo las copas, sino también las semillas, los brotes y buena parte del suelo orgánico.

El estudio también destaca que cuanto más húmedo es el suelo, más se favorece la regeneración de los bosques después de los incendios porque aporta el agua que necesita la vegetación para volver a crecer, y "este es uno de los motivos por los que los ecosistemas tropicales se recuperan más rápidamente".