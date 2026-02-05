Una incidencia en Sant Feliu (Barcelona) corta la R4 entre Martorell y l'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Varias personas esperan a coger un tren en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) corta la línea R4 de Rodalies entre Martorell y l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informado Renfe en un comunicado.

Renfe está gestionando un servicio alternativo de transporte para cubrir el trayecto.

Además, se está dirigiendo a los usuarios a otros modos de transporte como el Metro en l'Hospitalet y Cornellà, el Tram en Sant Joan Despí, y a la red de FGC en Martorell.