El índice de confianza empresarial en Catalunya baja un 1,9% en el cuarto trimestre

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice de confianza empresarial armonizado de Catalunya ha bajado un 1,9% en el cuarto trimestre del año en comparación con los tres meses anteriores, según ha informado este jueves la Generalitat en un comunicado.

La hostelería y el transporte, y el resto de servicios, son los sectores donde más ha bajado la confianza (-2,7%, en ambos casos), seguidos del comercio (-1,6%) y la industria (-1,0%).

En relación con el mismo trimestre del año anterior, el índice ha aumentado un 0,1% y donde más ha crecido ha sido en la industria (3,6%) y la construcción (2,6%), mientras que ha disminuido un 4,6% en hostelería y transporte.