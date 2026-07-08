Un informe cifra en 944 millones la infrafinanciación en el coste de la plaza escolar en Catalunya

La adjunta de defensa de los derechos de la infancia del Síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, en declaraciones a la prensa este miércoles en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Gatalunya considera que haría falta invertir 944 millones de euros más por curso para cubrir el coste de la plaza escolar en Catalunya, garantizar su gratuidad y que la distribución de recursos sea más equitativa, según su informe 'Estimación del coste de la plaza escolar en Catalunya'.

En la presentación del informe este miércoles, la adjunta de defensa de los derechos de la infancia del Síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez, ha señalado que, aunque ha habido un incremento del presupuesto en educación de casi el 35% desde 2019 hasta 2023 no se ha apreciado "impacto de este crecimiento".

El documento asegura que la infrafinanciación en el coste de la plaza escolar se estima en 944 millones de euros (429,9 millones en el sector público y 514,2 en el concertado); y, según el coste teórico de la plaza por alumno, la infrafinanciación en la pública es de 572,8 euros por alumno y curso en Primaria y de 782,1 en la ESO, y en la concertada es de 1.597,9 euros por alumno y curso en Primaria y de 1.769,7 en la ESO.

El informe también evidencia que el incremento del gasto público no ha reducido el gasto privado de las familias: en Primaria, en el sector público, este gasto es de 948,5 euros por alumno y curso (ha bajado con respecto a 2019, cuando era 1.069,1), y en el concertado es de 3.810,4 euros (cuando en 2019 era 3.525,2); y en la ESO, en la pública el gasto es de 573,7 euros (ha bajado, en 2019 era de 738,1) y en la concertada de 3.965,5 euros (cuando en 2019 era de 3.595,5).

Durante la presentación, Rodríguez ha asegurado que la financiación pública en la actualidad "no cubre el coste de la plaza escolar" y que eso hace que las familias tengan un gasto privado elevado y que la gratuidad efectiva no esté garantizada; además de que afirma que hay diferencias de financiación entre la pública y la concertada (en esta última es menor).

Pone en valor herramientas como la mochila escolar (la ayuda que acompaña al alumnado socioeconómicamente vulnerable a lo largo de su escolaridad), que cree que hay que "consolidarla, facilitar el uso y ampliar su cobertura para garantizar que cubra todos los gastos de escolarización"; así como las ayudas al comedor, que opina que hay que actualizar importes y aumentar la cobertura.

GASTO PRIVADO DE LAS FAMILIAS

El informe, presentado por el asesor Bernat Albaigés, señala que el incremento de financiación "no ha servido para corregir los 4 principales retos", que son la infrafinanciación; el elevado gasto de privado de las familias; la falta de equivalencia de los proyectos educativos por la elevada diversidad de costes entre centros; y los déficits de distribución equitativa de los recursos en función de las necesidades del alumnado y de la complejidad de los centros.

Constata que el incremento de financiación es más alto en el sector público que en el concertado, tanto en Primaria como en Secundaria, y que aproximadamente el 50% de esta financiación va destinada a la dotación básica de plantillas, "en lugar de destinarla a otros conceptos más infrafinanciados" como la atención a la diversidad o los gastos que asumen las familias en actividades y servicios escolares.

Otros factores que inciden en esta infrafinanciación son las reducciones de ratios, que según el informe suponen un incremento del coste por alumno, ya que se necesitan más docentes por menos alumnos; así como el incremento de la detección de alumnos vulnerables, que "genera más necesidad de recursos" para atender estas necesidades.

MOCHILA ESCOLAR Y NUEVOS ACUERDOS DE EDUCACIÓ

En cuanto a la mochila escolar, durante su implementación se han visto diferentes problemas: déficits de aprovechamiento en función de la etapa, con centros educativos que, por ejemplo, no hacen suficientes actividades; no actualización del importe de la mochila en función del coste de la vida; falta de claridad en la cobertura de las garantías de gratuidad, entre otros.

Por otro lado, se indica que los nuevos acuerdos entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos y patronales de centros concertados permiten reducir la infrafinanciación de la plaza escolar, pero "está el riesgo de no aprovechar suficientemente el incremento de la financiación para mejor la equidad en la distribución de los recursos".

En este sentido, se recuerda que más del 80% de los incrementos de financiación se destinan a gastos lineales, como la mejora de las condiciones salariales del profesorado y el incremento de financiación para hacer frente a los gastos de funcionamientos de los centros, y "menos del 20% a financiar gastos condicionados a la complejidad de los centros, como la atención a la diversidad", cuando ha incrementado la detección del 6 al 30%.

En declaraciones posteriores a la prensa, Rodríguez ha dicho que el incremento de financiación tendría que ir vinculado a medidas como una reducción de las cuotas de las familias; cree que se debe "exprimir un poco más" la ayuda de la mochila escolar; y lamenta la infrafinanciación en la atención a al diversidad y cree que la reducción de ratios no es una medida eficaz en cuanto a los resultados.

RECOMENDACIONES

El informe plantea garantizar le acceso gratuito del alumnado vulnerable a actividades y servicios escolares que actualmente no quedan cubiertos, como las colonias o los dispositivos electrónicos en los centros concertados; e igualar las condiciones de escolarización entre sectores de titularidad para financiar actividades complementarias y, si no hay, extraescolares, "a diferencia de lo que para ahora".

También insta a diferencia la ayuda en función de la etapa y el nivel educativo para aprovechar mejor los recursos y recomienda crear un sistema de financiación de centros públicos y concertados con elevada complejidad "para garantizar que, como mínimo, en estos centros no haya infrafinanciación de la plaza escolar".