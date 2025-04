Un informe del IEB apunta a ayudas y control sobre los precios para hacer más asequible el alquiler

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe presentado por el Institut d'Economia de Barcelona (IEB) este martes recomienda las ayudas al alquiler y los controles sobre los precios de este como medidas que "potencialmente permiten abordar el problema de la asequibilidad del alquiler a corto plazo", ha informado la entidad en un comunicado.

El nuevo IEB Report titulado "El problema del precio del alquiler: ¿qué se puede hacer?", ha sido coordinado por el profesor de economía de la Universitat de Barcelona e investigador del IEB Jordi Jofre, y se ha presentado este mediodía en la misma universidad.

Jofre ha señalado que las políticas de control sobre los precios tienen "efectos inmediatos y no requieren recursos presupuestarios" y ha dicho que estas políticas, a su juicio, también suelen conllevar consecuencias no deseadas, como la reducción de la oferta de vivienda en alquiler, la conversión de la oferta hacia segmentos del mercado no regulados y la disminución de la movilidad de los inquilinos.

Además, los economistas recomiendan aumentar la oferta de vivienda privada, sobre todo construyendo de forma compacta, aumentar el parque de vivienda social de alquiler y mejorar y extender la red de transporte público, según el informe.

El IEB Report ha contado con aportaciones de tres académicos: Héctor Blanco Fernández, de Rutgers University; Mariona Segú, de ThEMA y CY Cergy París Université,y Teemu Lyytikäinen, de VATT Institute for Economic Research de Helsinki, que ha afirmado que las investigaciones más recientes "no justifican una visión negativa sobre las ayudas al alquiler".

El encuentro de presentación también ha contado con una mesa redonda en la que han participado el subdirector general de Promoció de l'Habitatge Protegit de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; el gerente del Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, Gerard Capó; la representante del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes del Ayuntamiento de Tarragona, Núria Lambea, y el miembro de la ONG Sostre Cívic David Guàrdia.