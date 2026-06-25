Ingrun Ulla Bartölke vuelve al consejo de administración de Seat & Cupra

Ingrun Ulla Bartölke, miembro del consejo de administración de Seat & Cupra. - SEAT & CUPRA

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ingrun Ulla Bartölke ha sido nombrada miembro del consejo de administración de Seat & Cupra y presidenta de la comisión de auditoría y buenas prácticas de la compañía, tras haber formado parte del órgano entre 2017 y 2022, informa este jueves la compañía en un comunicado.

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Rostock (Alemania), Bartölke ha trabajado para el grupo Volkswagen como head of group accounting and external reporting y head of foreign operations & central functions en la filial bancaria VW Bank GmbH.

Según Seat & Cupra, la estancia previa de Bartölke en el consejo le proporciona un profundo conocimiento del negocio y prioridades estratégicas, por lo que su regreso es "especialmente valioso" para el periodo de transformación de la compañía.