InmoCaixa compra la sede de Novartis en Barcelona

Sede de Novartis en Barcelona - FREO GROUP

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

InmoCaixa ha cerrado la compra del edificio que acoge la sede de Novartis en Barcelona, ubicado en el número 764 de la Gran Via de Barcelona y hasta ahora propiedad de BC Partners y Freo Group, han explicado fuentes del mercado a Europa Press este jueves.

El edificio cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados, divididos en nueve plantas sobre rasante y otras cuatro de aparcamiento subterráneo con 114 plazas, y está ubicado en el número 764 de la Gran Via.

Los actuales propietarios compraron el edificio a la propia Novartis en 2022 en una operación de 'sale&leaseback', por lo que la farmacéutica se mantuvo como inquilina, aunque solo de una parte del edificio.

BC Parnters y Freo Group han explicado en un comunicado que la renovación realizada en el inmueble "generó un fuerte impulso en su comercialización" y que el edificio está prácticamente totalmente ocupado por inquilinos internacionales de primer nivel.

El inmueble fue construido en 1972 y proyectado por el arquitecto Xavier Busquets, como sede de Sandoz, que en 1996 se fusionó con Ciba-Geigy para crear Novartis.