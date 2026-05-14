Inspecció de Treball registra 14.447 infracciones en 2025 (+8,9%) y sanciona con 53,5 millones

El secretario de Trabajo, Paco Ramos, junto a la la directora del ITC, Laura Freixas. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) de la Generalitat ha registrado 14.447 infracciones en 2025, un 8,9% más que el año anterior, con un importe total de las sanciones que asciende a 53,5 millones de euros, otro 8,2% más.

Lo han explicado el secretario de Trabajo, Paco Ramos, y la directora de Inspecció de Treball, Laura Freixas, este jueves en una rueda de prensa para informar del balance de actuaciones en 2025 así como los objetivos del organismo para este año.

En total, el ITC ha registrado 32.576 expedientes finalizados, medio punto porcentual más que el año anterior, 22.898 requerimientos de mejora, un 3% menos, y 16.138 visitas a centros de trabajo, especialmente en los sectores de la industria manufacturera (3.568) y el comercio (3.564).

Un 62% de la actividad ejecutada derivó de la demanda externa a través de 12.287 denuncias, un 13,8% más que el año anterior, y que se han concentrado en materias como los salarios, las condiciones de seguridad en el trabajo y los permisos de trabajo por cuenta ajena.

MORTALIDAD

Respecto a los accidentes laborales mortales, Freixas ha detallado que, durante el ejercicio, Inspecció de Treball ha investigado 54 accidentes mortales, que no coinciden con el número total de accidentes por un desajuste temporal a la hora de estudiar y analizar los expedientes.

Ha explicado que de estas investigaciones, en un 90% de los casos se ha determinado un déficit de medidas de seguridad y salud por parte de las empresas.

COLABORACIÓN Y SEGURIDAD

Freixas también ha destacado el incremento de actuaciones conjuntas, en forma de visitas a centros de trabajo, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, que han aumentado en 120 más en términos absolutos, hasta representar un 10,7% del total, o 1.723 visitas.

"Esta colaboración ha puesto de relevancia que es muy eficaz y eficiente a la hora de incrementar los resultados por parte de Inspecció de Treball", ha explicado al directora, que ha cifrado en un total de 2.994 las actuaciones con cuerpos de seguridad, que han derivado en 1.409 infracciones sancionadoras (+26%).

IA Y CALOR

Los ejes de trabajo para el plan anual de Inspecció en 2026 han situado como acciones prioritarias la reducción de la siniestralidad laboral, con especial vigilancia en los sectores con un mayor índice de mortalidad, así como en la salud de las personas trabajadoras, a través de los riesgos psicosociales y ergonómicos.

Además del cumplimiento de las normativas en materias de igualdad o no discriminación, Ramos ha destacado la intensificación de las actuaciones en tres ámbitos clave, que son las olas de calor extremo y sus efectos en los trabajadores, la extinción de los contratos tras el periodo de prueba y los efectos de la Inteligencia Artificial.