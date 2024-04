Inspección de Trabajo ve "irregularidades" en prácticas de FP de un centro de Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Inspección de Trabajo ha apreciado "irregularidades" en los convenios de prácticas de Formación Profesional (FP) del Institut de l'Ebre de Tortosa (Tarragona), según informa CGT Ensenyament este viernes en un comunicado.

El sindicato afirma que la dirección del centro "ha enmascarado una relación laboral ordinaria por parte de los alumnos bajo unos convenios de prácticas con una empresa externa, prácticas que nunca se produjeron".

En un fragmento del informe de Inspección de Trabajo, facilitado por CGT, se indica que las tareas realizadas por los alumnos son "propias de una relación laboral, pues la finalidad de las mismas es la de llevar el mantenimiento de todo el apartado informático del centro, mantenimiento que debía realizar Ebresoft Consulting S.L., si bien realizaban los propios alumnos".

"Los alumnos nunca fueron a la empresa, no conocen al tutor de la empresa ni han recibido ninguna instrucción, directriz o seguimiento por parte de la misma", añade Inspección de Trabajo, que concluye que estos convenios de prácticas no son válidos, ya que no cumplen las condiciones que justifican su celebración, dice textualmente.

El sindicato ha exigido el cese de la dirección del Institut de l'Ebre y la asunción de responsabilidades por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat por la "muy deficiente supervisión", y han reclamado también la mejora de la Formación Profesional.