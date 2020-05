Las instituciones europeas en Barcelona crean actividades virtuales por el Día de Europa

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones europeas en Barcelona han organizado actividades en casa para conmemorar virtualmente este sábado, durante el confinamiento por el coronavirus, el 70 aniversario de la Declaración Schuman, por el cual se celebra el Día de Europa.

El ministro francés de Exteriores Robert Schuman pronunció el 9 de mayo de 1950 la hoy conocida como Declaración Schuman, que anunciaba la propuesta de Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primer paso para que Francia y Alemania no volvieran a enfrentarse, y embrión de la UE, recuerda un comunicado de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona.

La ilustradora Amaia Arrazola ha creado una imagen para celebrar el Día de Europa este año en el contexto del coronavirus, y desde Barcelona se proponen actividades para conmemorar desde el confinamiento.

MESAS REDONDAS

El Parlamento Europeo hará una jornada online de 10 a 18: de 10.15 a 11.15 el presidente, David Sassoli, participará en un debate con entidades que ayudan a vulnerables; de 11.30 a 12.15 los vicepresidentes Othmar Karas y Katarina Barley debatirán sobre el futuro común de la UE, y también habrá mesas redondas y una exposición online con artículos de los archivos de la cámara.

El Observatorio Europeo de Memorias (Erom), de la Fundació Solidaritat UB, edita la publicación digital The Schuman Plan: some reflections, 70 years on.

El alto representante de la UE, Josep Borrell, y la ministra de Exteriores española, Arancha González Laia, participarán en un diálogo ciudadano online desde las 11.30: se podrá ver en el Facebook de la CE en España.

El Consell Català del Moviment europeu hará un acto online desde las 12 (en su web) para celebrar el Día de Europa.

CINE Y MÚSICA EUROPEOS

La plataforma de cine Filmin ha habilitado un canal del Día de Europa con películas elegidas por los Estados miembros de la UE en España: para verlas (hasta el domingo) hay que registrarse como usuario de la plataforma y pedir un código gratuito.

Desde las 12 se celebrará el Music Europe Day, un viaje musical con unos 30 conciertos y conferencias con artistas europeos, en las páginas de Facebook de la Representación de la CE en Barcelona.

PREMIO PARA EL 'HIMNO A LA ALEGRÍA'

Además, en las últimas semanas se ha propuesto desde Instagram colgar la interpretación del 'Himno a la alegría' de cada ciudadano, para celebrar a la vez el Día de Europa y el 250 aniversario de Beethoven (se pueden escuchar con las etiquetas #BeethovenACasa y #BeethovenEnCasa).

Las consideradas mejores interpretaciones se proclamarán este mismo sábado y sus autores podrán asistir en directo a un concierto de la Novena Sinfonía del músico en el Palau de la Música.