Las instituciones de la UE en Barcelona reivindican Europa como espacio de paz

Barrera y Szapiro destacan el papel de los jóvenes en el futuro de la UE

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, y el de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, han reivindicado Europa como un espacio y un proyecto de paz ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Lo han dicho este lunes 9 de mayo --Día de Europa-- en sendos discursos durante el acto de las representaciones de la Unión Europea (UE) en Barcelona sobre los jóvenes y su papel en el futuro de Europa, que ha clausurado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Barrera ha lamentado que es difícil celebrar "el Día de Europa cuando la guerra volvió al continente hace 75 días", y ha destacado que precisamente la UE se impulsó tras dos guerras mundiales para evitar más enfrentamientos bélicos.

"La guerra recuerda que la libertad es un derecho por el que se debe luchar", y ha resaltado que en su intervención ante el Parlamento ucraniano la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, destacó que la UE es un proyecto de paz, pero también de libertad.

Además, Barrera ha reivindicado el papel de los jóvenes en la construcción de las políticas europeas del futuro: "Las crisis tienden a perjudicar a los jóvenes de forma desproporcionada, y esta no es una excepción".

Por su parte, Szapiro ha sostenido que la guerra en Ucrania es la "constatación" de que la paz no puede darse por garantizada, como durante muchos años se ha alertado en los discursos por el Día de Europa, ha dicho.

"72 años después de la Declaración Schuman, casi tres cuartos de siglo, tras el esfuerzo prodigioso de Francia y Alemania de superar sus antagonismos y no volver al infierno de la guerra, el 9 de mayo debe seguir siendo una reivindicación de la paz", ha afirmado.

Ha puesto en valor las muestras de solidaridad en Europa ante el pueblo ucraniano, y ha asegurado que los jóvenes son la fuerza y esperanza de la UE, en sus palabras: "Por eso trabajamos con ellos y para ellos. Queremos darles el protagonismo".

PABLO SIMÓN

En el discurso inaugural del acto, el politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón ha defendido el papel de los jóvenes en el futuro de Europa, que se fundó sobre la base de un "grito generacional" que pedía acabar con más muertes en las guerras.

"Nuestros jóvenes, en general, son europeístas. Pero esto no significa que no lo debamos cuidar. La UE es como el oxigen: cuando está, no se nota. Es fundamental para la vida. Y cuando falta, empiezan los problemas", ha advertido.

A continuación, el politólogo ha moderado una mesa redonda con la periodista y escritora Margaryta Yakovenko, la politóloga Nahi Drammeh y el graduado en Filosofía y divulgador Eudald Espluga, que han reflexionado sobre los problemas de los jóvenes, sus valores y sus perspectivas de futuro.