El Institut Català d'Oncologia celebra 30 años "como referente en cáncer en Catalunya"

Jornada institucional del ICO por sus 30 años. - CONSELLERIA DE SALUD

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català d'Oncologia (ICO) ha celebrado este viernes 30 años "como referente en cáncer en Catalunya" con una jornada institucional en el CosmoCaixa de Barcelona, bajo el lema 'Hacia una oncología más personalizada y participativa'.

La gerenta de la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, ha clausurado el acto por delegación de la consellera de Salud, Olga Pané, y ha destacado el modelo de trabajo en red de la institución.

"El futuro de la oncología se construye desde el talento, el conocimiento y la colaboración, pero sobre todo desde los valores", ha añadido.

LAS 4P

El director general del ICO, Joan Brunet, ha apuntado que la evolución de la oncología debe enfocarse en el modelo de las 4P, que incluyen medicina preventiva, predictiva, personalizada y participativa.

La gerenta de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (Fecec), Clara Rosàs, ha destacado que los pacientes, actualmente, son "escuchados y tenidos en cuenta en la toma de decisiones compartidas sobre su enfermedad".

La gerenta de la Associació contra el Càncer de Barcelona (Aecc), Àngela Sànchez, ha puesto el acento en "la importancia de incorporar la voz del paciente en la investigación".

Por su parte, la secretaria de Atención Sanitaria y Participación de la Conselleria de Salud ha defendido avanzar hacia una participación efectiva en la toma de decisiones, "superando modelos simbólicos".