El Institut Municipal d'Ocupació de Lleida impulsa el empleo de personas con discapacidad

LLEIDA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Municipal d'Ocupació (IMO) de la Paeria de Lleida, junto a Inserta Empleo - Fundación Once, impulsará los próximos meses una campaña de inserción laboral para personas con discapacidad, informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado.

La campaña, que se realizará a través de los canales de difusión del IMO y sus redes sociales, tiene el objetivo de atraer nuevo talento con discapacidad y promover su inclusión social y laboral.

A través de un formulario, el IMO recoge información de los solicitantes, así como su situación laboral, y, una vez analizada la información de cada candidato, se les propone talleres de preparación de entrevistas y otras actividades formativas y de acompañamiento.