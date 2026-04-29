El instituto Vicente Cañada Blanch de Londres ofrecerá un curso de catalán a partir de septiembre

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea (UE) y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha anunciado este miércoles que el instituto londinense Vicente Cañada Blanch ofrecerá a partir de septiembre un curso A2-B1 de catalán.

Tal como ha explicado en la sesión de control en el Parlament, se trata de un curso que está elaborando el Institut Obert de Catalunya (IOC) y que comenzará como piloto en la institución educativa española en Londres antes de extenderlo "a otras escuelas del mundo".

El curso se enmarca en el trabajo conjunto con el departamento de Educación para ofrecer cursos reglados en línea de catalán como materia optativa de la ESO en escuelas en el extranjero.

Duch ha destacado que en 2025 su Conselleria destinó un 42% más de presupuesto a cursos de catalán organizados por las comunidades catalanas en el exterior y ha sostenido: "Cada vez hay más personas en el exterior que quieren aprender el catalán y eso se traduce en cifras".

CATALANES EN EL EXTRANJERO

El conseller ha subrayado que hay 430.000 catalanes que viven en el exterior "pero que forman parte del país, que mantienen vínculos familiares, profesionales, culturales y que, por tanto, merecen poder ejercer los mismos derechos" que los que viven en Catalunya.

En cuanto a las comunidades de catalanas en el extranjero, ha apuntado que este jueves se publicarán las subvenciones para el año 2026 con una dotación de 1.300.000 euros para dar apoyo a sus actividades culturales.